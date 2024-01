Fabiola del Belgio | tutti i primati del vestito da sposa che Balenciaga realizzò per la regina

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 27 gennaio 2024) La serie tv Cristóbalracconta la creazione dell'abito realizzato per il primo matrimonio di un sovrano trasmesso in diretta tv nel 1960. Inoltre - primato non da poco - nessuna prima dell'aristocratica spagnola aveva scelto una grande maison per un royal wedding