Fa esplodere saracinesca di un mobilificio | arrestato 44enne

(Di sabato 27 gennaio 2024) I Carabinieri del NOR – Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta unitamente ai colleghi della Stazione di Laterza nella serata di ieri hanno, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Taranto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, undi Laterza, presunto responsabile di estorsione, danneggiamento aggravato, accensioni ed esplosioni pericolose e porto illecito di esplosivi. I suddetti reati sarebbero stati commessi con riferimento al danneggiamento di un noto, avvenuto nel mese di novembre 2022, quando la deflagrazione di un ordigno esplosivo, collocato in prossimità del varco di accesso della sala di esposizione dell’esercizio, ne danneggiava la, la vetrata, numerose attrezzature e il mobilio, presenti ...