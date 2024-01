FA Cup 2023 2024 | avanti il Brighton di De Zerbi | Sheffield ko Leicester ok | favola Maidstone continua

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sorprese e conferme nel quarto turno della FA Cup, che oggi pomeriggio ha visto andare in scena altri cinque match valevoli per i sedicesimi di finale. Obiettivo centrato per ildi Roberto De, che si impone per 5-2 sul campo delloUnited e attende ora la vincente della sfida di stasera tra Fulham e Newcastle. Mattatore assoluto Joao Pedro, l’ex Cagliari infatti segna una tripletta trasformando due rigori al termine di una partita decisamente rocambolesca. Ilpassa infatti in vantaggio sul 2-0, ma prima dell’intervallo lorimette le cose in pari con i gol di Hamer e Osula. Nella ripresa Joao Pedro trasforma un altro penalty al 52?, poi al 67? cala il poker che mette in ghiaccio il passaggio del turno. A tempo ...