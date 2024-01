F1 | la McLaren toglie Lando Norris dalle mire della Ferrari e rinnova fino al 2027

(Di sabato 27 gennaio 2024) Inizio di anno frizzante per quanto riguarda il mercato piloti in Formula Uno. Anche se il via del Mondiale 2024 è ancora lontano (sabato 2 marzo andrà in scena il Gran Premio del Bahrain), molto è già avvenuto al di fuoripista. Mentre laufficializzava il suo rinnovo con Charles Leclerc (in attesa di fare lo stesso con Carlos Sainz), infatti, anche laha blindato il suo pilota numero 1.ha messo nero su bianco con il team di Wokingal terminestagione, andando a spegnere sul nascere le voci che vedevano il pilota inglese avvicinarsi a Maranello in caso di partenza proprio del pilota spagnolo nel 2026 in direzione Audi., quindi, non ha voluto farsi trovare impreparata con il ...

