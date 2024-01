Ex Napoli | niente Salernitana | con chi sta per firmare Manolas

(Di sabato 27 gennaio 2024) Kostasè stato accostato negli ultimi giorni di calciomercato alla, alla ricerca di un difensore centrale. Kostaspotrebbe tornare a giocare in Europa. Il centrale greco, dopo la deludente esperienza al, è dapprima tornato in Grecia, all’Olympiacos, per poiinaspettatamente per lo Sharjah Fc, negli Emirati Arabi. Dopo un anno e mezzo con il ricco club emiro, l’ex colonna della Roma, ha manifestato la propria voglia di tornare in Serie A., decisione a sorpresa per il futuo: meta scelta?si sarebbe proposto secondo Tuttomercatoweb proprio alla Roma, non riscontrando i favori della società, ma soprattutto del suo ex compagno e attuale tecnico, Daniele De Rossi. L’allenatore dei “lupi”, avrebbe altre priorità, o ...

Niente da fare per il top player di Serie A, salterà diverse partite: sarà out anche per la sfida con il Napoli. Domani all’Olimpico di Roma andrà in scena la partita… Leggi ...È Lina Magull la protagonista assoluta dell'ultimo match dell'Inter Women, impegnata in trasferta nel pomeriggio sul campo del Napoli. La centrocampista tedesca, arrivata in ...La prova di Colombo in Sardegna analizzata ai raggi X, il fischietto comasco, soprattutto nel secondo tempo, aveva spesso il cartellino in mano e ne ha ammoniti sei in tutto ...