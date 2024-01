Evade dai domiciliari Portato in carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024)daie torna in: 40enne italiano di nuovo dietro le sbarre. L’uomo era stato arrestato nel novembre 2020, quando – insieme a due complici, un uomo e una donna – era entrato in un ristorante della zona periferica di Ancona forzando la porta d’ingresso. Dal locale, era uscito con un libretto assegni e del denaro contante trovato in un cassetto. Per il fatto in questione, il 40enne è stato condannato 2 anni e 8 mesi di reclusione (pena confermata in Appello e Cassazione lo scorso marzo). Dopo aver scontato parte della pena in, a settembre, l’uomo era stato ammesso ai domiciliare. Senonché, il 21 gennaio scorso è evaso. Sono stati i poliziotti a sorprenderlo fuori dalla propria abitazione del capoluogo. Ed è proprio per questo motivo che, tre giorni fa, l’ufficio di Sorveglianza di Ancona ...