Europee | Procaccini Ecr | ' Vox e Conservatori insieme per un' Europa nuova'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “Con la rielezione di Santiago Abascal alla presidenza di Vox, il partito spagnolo si prepara al cruciale appuntamento con le elezionipotendo contare su una leadership autorevole e qualificata”. Lo afferma il co-presidente del gruppo deial Parlamento europeo, Nicoladi Fratelli d'Italia. “Al presidente Abascal e al nuovo esecutivo -aggiunge- invio i migliori auguri per un lavoro proficuo, che vede Vox e tutti ieuropei impegnati in un percorso decisivo per disegnare una. Quella in cui la storia, i valori, le identità delle singole nazioni siano il presupposto per rafforzare il ruolo stesso dell'nello scenario internazionale". "Un cammino che Fratelli d'Italia e Vox -conclude ...