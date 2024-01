Escursionista precipita al Cimon della Bagozza e perde la vita

(Di sabato 27 gennaio 2024) Unha perso lanel pomeriggio di sabato (27 gennaio) dopo essereto al, nel territorio bresciano di Lozio, al confine con Schilpario. La dinamica è ancora da chiarire. La vittima sarebbe scivolata mentre, intorno alle 14, era impegnata nella fase di discesa e poi sarebbe caduta per diversi metri, morendo a causa delle gravi lesioni riportate. Coinvolta una seconda persona, che però non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino di Schilpario e quelli dell’elisoccorsoGuardia di Finanza di Edolo per il recupero del cadavere.

