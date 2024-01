Esalazioni dal braciere 4 intossicati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sono state ledi monossido di carbonio, che si sono sprigiornate da un, la causa dell’intossicazione di quattro persone avvenute nella tarda serata di mercoledì in una abitazione di via Circonvallazione a Ferrera Erbognone. Sul posto, con il personale medico del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Mede. Le quattro persone, tre uomini e una donna, manifestavano mal di testa, debolezza, vertigini, nausea e stato confusionale, tipiche dell’intossicazione prodotta dal “killer silenzioso“, gas inodore, incolore e insapore: effettivamente le strumentazioni hanno rilevato la sua presenza. Tutte sono state portate in ospedale per essere sottoposte alle terapie del caso ma nessuna versa in condizioni preoccupanti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’abitazione, operazione che ha richiesto oltre due ore di lavoro.