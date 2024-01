“Era la memoria del Paese” Italia in lutto | morto un vero monumento della nazione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) Si è spento a 105 anni. Avvocato, giornalista, intellettuale di sinistra impegnato in tante battaglie civile (dall’obiezione di coscienza al divorzio) e soprattutto simboloResistenza, per la sua esperienza da partigiano e per la sua vita di testimonianza per l’antifascismo e la laicità. L’annuncioscomparsa è stato dato dai figli con un comunicato agli amici. Era nato a Torino il 4 settembre 1918 da una famiglia che aveva la storia nel suo albero genealogico: il 20 settembre 1870, fratello del nonno Emanuele, aveva aperto con la sua artiglieria la breccia di Porta Pia, l’iniziounificazione di Roma al Regno d’. Era nato a Torino, dove aveva frequentato l’Università dal 1937 al 1940, allievo di Luigi Einaudi e si era laureato in legge con una tesi dedicata a Benjamin Constant, fondatore del ...