Equitazione | Charlotte Fry fa doppietta ad Amsterdam vincendo anche nel dressage Freestyle

(Di sabato 27 gennaio 2024)Fry non lascia, anzi raddoppia. La fortissima britannica deldopo essersi imposta nella giornata di ieri, venerdì 26 gennaio, nella prova più “classica” della specialità equestre riguardante la FEI World Cup 2023-2024, oggi si è ripetutanel. Con lo score di 88.180, montando Everdale, l’amazzone classe 1996 si è imposta mettendosi alle spalle la tedesca Isabell Werth, seconda in sella a DSQ Quantaz con il punteggio di 86.455%, e lo svedese Patrik Kittel, terzo con il suo cavallo Touchdown a quota 84.905%. Nella classifica generale della Western League, dopo 8 prove mandate in archivio, in testa c’è Patrik Kittel con 70 punti, alle sue spalle la danese Nanna Skodborg Merrald, seconda a 64, poi il resto della compagnia a 57, fra cui...