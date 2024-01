Enzimi pancreatici e allarme Fedez | replica di Aifa e ministero Salute

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sono introvabili gli, secondo l'lanciato da, operato al pancreas per un tumore a marzo del 2022. Il farmaco, che surroga le funzioni di un organo asportato o ridotto, è necessario ai pazienti per assimilare il cibo, ma se ne registrano importanti carenze dall'autunno del 2023. Carenze che potrebbero protrarsi fino a tutto il 2025, evidenzia una nota informativa dell'Agenzia italiana del farmaco, rivolta agli operatori sanitari. "A causa di problemi produttivi/elevata richiesta i medicinali a base di pancrelipasi Creon* 10.000, Creon* 25.000 e Creonipe* 35.000 – spiega l'nella nota del 25 ottobre 2023, con il titolare/concessionario di vendita Viatris Italia Srl – sono attualmente distribuiti in maniera contingentata; tale situazione si protrarrà ...

Gli enzimi pancreatici sono introvabili in alcune parti d’Italia. A lancia re l’allarme via Instagram è Fedez dopo aver ricevuto diverse […] (perizona)

(ANSA) - ORTE, 27 GEN - Riaperto il casello autostradale di Orte dopo la protesta degli agricoltori con i trattori. Sono quindi ripresi uscita e ingresso in autostrada. (ANSA). Vivo a Roma ma il cuore ...Sono introvabili gli enzimi pancreatici, secondo l'allarme lanciato da Fedez, operato al pancreas per un tumore a marzo del 2022. Il farmaco, che surroga le funzioni di un organo asportato o ridotto, ...Essendo stato operato al pancreas, come tutte le persone come me ho bisogno di assumere enzimi pancreatici per poter mangiare e assimilare il cibo, e stiamo avendo dei problemi. L'azienda che li ...