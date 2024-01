Enel perde contro la tribù indiana | 260 milioni per rimuovere le pale eoliche

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il gruppo italianoil ricorso in tribunale:dovrà84dal territorio della NazioneOsage in Oklahoma

Battuta d’arresto in Usa per Enel. Il colosso elettrico italiano dovrà rimuovere 84 pale eoliche dal territorio della Nazione indiana Osage in Oklahoma con un esborso di circa 260 milioni di dollari.Un motociclista di 39 anni, per ragioni ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo nei pressi dello stabilimento Enel, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono ...Un appuntamento conoscitivo, nel corso del quale si è principalmente discusso del futuro dello stabilimento situato nel cuore della Zona industriale catanese, dopo le ultime vicende e la fuoriuscita d ...