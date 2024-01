Empoli | Nicola | «Abbiamo meritato | pericolosi anche in 11 contro 11»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Le parole di Davide, tecnico dell’, dopo il pareggio ottenuto dai toscani in trasfertala Juve Davideha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’la Juve. Di seguito le sue parole. BALDANZI – «Baldanzi ha delle qualità, lui deve recuperare la miglior condizione fisica. Se ha questa testa dimostrerà le sue qualità. A me interessa la prestazione della squadra che può esaltare il singolo». PARTITA – «avuto due occasioniin 1111. Chiaramente dopo l’espulsione la partita cambia e va letta in corso d’opera. Per noi era importante non concedere troppo ripartenze e non lasciare spazi tra le linee.un sacco di lavoro da fare e siamo ...