Empoli | contro la Juve senza timori | Anche allo Stadium con la nostra identità

(Di sabato 27 gennaio 2024) di Simone Cioni Si alza il valore dell’avversario, per la seconda uscita sulla panchina azzurra di Davide Nicola, maoggi alle 18 all’Allianzdi Torinolantus l’cercare di portare avanti il percorso iniziato la scorsa settimana con il tecnico piemontese. "Indubbiamente il coefficiente di difficoltà si alza, incontriamo una squadra di cui è difficile trovare punti deboli, ma i ragazzi si sono preparati bene, abbiamo cercato di lavorare soprattutto sulla– esordisce Nicola – perché questo alla fine, secondo me, fa la differenza. Bisogna avere la giusta conoscenza e consapevolezza di noi stessi. E da questo punto di vista lantus è sicuramente un ottimo banco di prova". Riguardo alla formazione ...

Fine settimana a scartamento ridotto per la pallavolo locale: la Montesport Montespertoli riposa, mentre Asp Montelupo e Cip-Ghizzani Castelfiorentino hanno già recuperato le partite.