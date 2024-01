Emergenza e politiche Pellicciari analizza il dibattito sull’immigrazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) A che punto siamo? Domanda lecita vista la presidenza italiana del G7 e dopo un 2023 che ha segnato un cambio di passo di Roma nei confronti di uno dei problemi più divisivi e impaludati della recente storia politica nostrana. Da quando, negli anni Novanta, l’approdo sulle coste pugliesi di barconi carichi di immigrati dall’Albania segnò l’escalation di quella che sarebbe rimasta una delle principali crisi italiane. Con il repentino sciogliersi dell’ordine bipolare della Guerra fredda, l’occidente divenne meta di massicce migrazioni provenienti da est che scalzarono in intensità le precedenti provenienti dal sud terzomondista (sotto controllo, in quanto figlie della classica cooperazione allo sviluppo). È stato un nuovo fenomeno demografico trans-nazionale cui i singoli Paesi coinvolti hanno reagito diversamente dando vita a una varietà di casi ...

L’UNRWA, l’agenzia dell’ONU per i rifugiati palestinesi creata nel 1949, fornisce sostegno finanziario e alimentare d’emergenza a 5,9 milioni di profughi non solo nella Striscia di Gaza, ma anche in G ...SCENARI. In 6-7 anni le iscrizioni alla prima superiore si ridurranno da 12-13mila a meno di 8mila. Dibattito in Cisl: serve riqualificazione costante. Il ruolo dei professionali: contano 6mila ...Prosegue il progetto ‘Agenzie di intermediazione sociale all’Abitare – A.I.S.A.’ insieme alla Cooperativa Energie Sociali Onlus di Verona.