Elisa Caffont festeggia il primo podio in carriera nel PGS di Simonhöhe! Trionfa Schoeffmann

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’Italia dello snowboard parallelo continua a regalare gioie anche al femminile. Arriva infatti il sestoazzurro, in una Coppa del Mondo fino ad ora da sogno, c’è la prima gioia per. La classe 1999 trova a Simonhöhe la gara più bella della, a partire dalle qualifiche: gran percorso il suo, che si è fermato in semifinale con la poi vincitrice Sabine. Nella Small Final poi il successo con la neerlandese Michelle Dekker che è valso il. Come detto, a vincere è la padrona di casa, alla sesta vittoria dellabattendo nella Big Final la ceca Zuzana Maderova (per lei anche prima top3 in Coppa a 20 anni). Eliminate alturno le altre azzurre in gara: Lucia Dalmasso e ...