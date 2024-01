Elezioni Presidenziali in Finlandia | si vota per la prossima politica estera

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il clima politico inè teso in attesa del responso delle urne in occasione delledel nuovo presidente della Repubblica, che si terranno domani, 28 gennaio. Le indicazioni della vigilia del voto suggeriscono un avvincente testa a testa tra due ex: un primo ministro e un ministrodegli Esteri, mettendo in ombra le speranze della candidata socialdemocratica, Jutta Urpilainen, attuale commissaria europea per i Partenariati internazionali. Gli elettori finlandesi saranno chiamati a decidere il successore del presidente Sauli Niinistö, in carica dal 2012. I sondaggi confermano che lo scenario più probabile è una sfida a due tra Alexander Stubb, esponente del centro-destra, e Pekka Haavisto, rappresentante dei Verdi. Il ballottaggio è programmato due settimane più tardi, evidenziando la crescente polarizzazione e l'importanza di questa ...