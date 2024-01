Eletti e superiori | reietti e spregevoli | le categorie per uomini e animali secondo il razzismo nazista

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c’era rimasto nessuno a protestare. Martin Niemöller Il 27 gennaio 1945 i militari sovietici dell’Armata Rossa scardinarono i fili spinati del campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, facendo emergere uno dei capitoli più atroci, bui e dolorosi della storia; milioni di persone persero la vita a causa di inaudite ideologie discriminatorie e totalitariste. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le ...