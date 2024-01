Egitto vs Congo DR – probabili formazioni

(Di sabato 27 gennaio 2024) La quarta partita degli ottavi di finale della Coppa d’Africa vedrà l’affrontare ilDR allo Stade Laurent Pokou domenica 28 gennaio sera. La vincente di questa partita passerà ai quarti di finale, dove affronterà la Guinea Equatoriale o la Guinea, che si affronteranno in giornata ad Abidjan. Il calcio di inizio divsDR è previsto alle 21 Anteprima della partitavsDR a che punto sono le due squadrePrima dell’inizio del torneo, pochi avrebbero immaginato che l’, sette volte campione, si sarebbe assicurato la qualificazione agli ultimi 16 anni di questa competizione senza vincere nemmeno una partita nelle fasi a gironi. Invece è proprio quello che è successo: i Faraoni hanno ottenuto ...

Egitto-Repubblica Democratica del Congo sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data , orario e diretta streaming del match valido per gli ... (sportface)

