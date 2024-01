Egitto-RD Congo ottavi Coppa d’Africa | 28-01-2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’non è stato particolarmente efficace nella fase a gironi ma ha comunque avuto un sorteggio favorevole per glidi finale nella sfida contro la Repubblica Democratica del. I Faraoni sono stati privati di Salah già nella prima partita pareggiata 2-2 contro il Mozambico e curiosamente le altre due gare contro Ghana e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Egitto-Repubblica Democratica del Congo sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data , orario e diretta streaming del match valido per gli ... (sportface)

L’Egitto non è stato particolarmente efficace nella fase a gironi ma ha comunque avuto un sorteggio favorevole per gli ottavi di finale nella sfida ... (infobetting)

L’Egitto non è stato particolarmente efficace nella fase a gironi ma ha comunque avuto un sorteggio favorevole per gli ottavi di finale nella sfida ... (infobetting)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Egitto-Repubblica Democratica del ... (oasport)

In Coppa d'Africa, proseguono le partite degli ottavi di finale della competizione. Questa sera alle 21 sarà disputata la partita... (calciomercato)

Studiando i precedenti nella diretta di Egitto RD Congo possiamo notare che gli incroci sono otto, con un bilancio che pende decisamente dalla parte dei Faraoni: abbiamo infatti sei vittorie ...In Coppa d`Africa, proseguono le partite degli ottavi di finale della competizione. Questa sera alle 21 sarà disputata la partita valevole per gli ottavi di finale.Risultati Coppa d'Africa 2024: diretta gol live score delle due partite che domenica 28 gennaio si giocano per gli ottavi di finale della competizione.