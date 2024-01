Efficientamento energetico | 10 milioni per le aziende della Liguria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 gennaio 2024) In arrivo 10di euro per le imprese liguri che investono in. È quanto ha stanziato Regione, su iniziativa dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, per lo strumento finanziario rientrante nell’azione 2.1.2 del Pr fesr 2021-2027.”Produrre meglio e consumare meno: è l’obiettivo che, in linea con lo schema di PianoAmbientale Regionale 2030, stiamo da tempo perseguendo per aiutare le imprese a ridurre le emissioni e a contenere i costi energetici – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Energia Alessio Piana -. Questi nuovi 10di euro, che includono tra i potenziali beneficiari anche il mondogrande impresa per la parte a finanziamento agevolato, si aggiungono a ...