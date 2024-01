“Eccoli” Cristian e Valentina dopo la scelta a Uomini e Donne tra le lacrime di tutti | la foto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024), abbiamo la primadella stagione. Tra l’addio di Manuela Carriero, sostituita da Ida Platano, e l’indecisione di Brando,ha concluso il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Martedì 23 gennaio, è andata in onda la puntata conclusiva e questa volta laè avvenuta in esterna, non in studio e per chi non lo sapesse il giovane tronista romano ha deciso di uscire dalla trasmissione con. Che ha risposto di sì. Perè quindi iniziata una nuova favola e,la dichiarazione in solitaria, la nuova coppia è entrata in studio, dove non era presente l’altra corteggiatrice, Virginia. Visto che lasi è svolta in maniera diversa dal solito, non ...