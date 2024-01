È regredita? scintille tra Nuzzi e l' avvocato di Pifferi | la perizia delle polemiche

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Non ha intenzione di lasciare la difesa della sua assistita, Alessia Pontenani, l'indagata per falso ideologico che rappresenta Alessia, la donna accusata dell'omicidio della figlia morta di stenti a soli 18 mesi. Pontenani è stata intervistata venerdì 26 gennaio a Quarto Grado , il programma condotto da Gianluigisu Rete4. L'indagine riguarda lei e due psicologhe del carcere di San Vittore che avrebbero, questa l'accusa, operato per farla apparire con un profilo psicologico diverso da quello reale. Al nettovalutazioni, la notizia ha fatto discutere anche per il contrasto tra giudici e difesa. Nel corso dell'intervista con, l'dicommenta che quelle rivolte a lei "sono accuse che lasciano un po' il tempo che trovano. ...