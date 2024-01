È più facile hackerare un uomo che una macchina | ecco come attacca l’ingegneria sociale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) di Pasquale Aiello Nel corso degli ultimi anni i sistemi di difesa da attacchi informatici sono diventati più efficaci ed accessibili per una larga parte degli utenti. Sistemi di sicurezza operanti a livello di sistema operativo, gestione delle identità e protezione anti-malware hanno spinto i malintenzionati a focalizzare la propria attenzione su bersagli più vulnerabili: le persone. Tra gli utenti vulnerabili rientrano i semplici utilizzatori “home”, dipendenti, appaltatori e anche clienti. La tecnica spesso utilizzata per aggredire le vittime èè una forma di manipolazione, più o meno sofisticata, che fa leva su contingenze, emozioni e difficoltà degli esseri umani per ottenere informazioni su persone, organizzazioni o sistemi informatici. Durante un attacco di ingegneria ...