È morto il partigiano Bruno Segre | aveva 105 anni

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’avvocato e giornalista torinese, intellettuale di sinistra impegnato in tante battaglie civili (dall’obiezione di coscienza al divorzio), attivista militante nel segno dell‘antifascismo e della laicità, èquesta mattina all’età di 105nella sua casa di Torino. “, lucido fino alla fine, si è spento serenamente nel sonno con accanto la sua famiglia nel Giorno della Memoria, lui che è stato la memoria di un lungo impegno a favore dei diritti civili a Torino e in Italia”, ha detto all’Adnkronos il nipote, l’avvocato Ruben. Nato a Torino il 4 settembre 1918 – il padre era Dario, assicuratore antifascista, e la madre Ottavia Vincenza Avondo, sarta –...

