È morto Bruno Segre | partigiano e monumento dell’antifascismo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 gennaio 2024) È con profondo cordoglio che annunciamo la scomparsa di, figura eminenteitaliano, deceduto all’età di 105 anni. La notizia è stata confermata dal figlio Spartaco. Nato a Torino,si distinse per il suo impegno nella lotta per la libertà e la giustizia. Dopo aver frequentato l’Università di Torino dal 1937 al 1940, come allievo del celebre Luigi Einaudi, si laureò in legge. La sua tesi fu un omaggio a Benjamin Constant, padre fondatore del liberalismo. Tuttavia, la sua aspirazione a diventare avvocato fu stroncata dalle leggi razziali, che gli impedirono di esercitare la professione a causa delle sue origini ebraiche. La sua vita prese una svolta drammatica il 21 dicembre 1942, quando fu arrestato per disfattismo politico. Trascorse più di tre mesi in ...