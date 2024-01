Dumfries verso il poker di panchine | due problemi di fondo ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Denzelnon vede campo dal match vinto nel finale contro il Verona. Anche per Fiorentina-Inter dovrebbe sedersi in panchina.? Domani a Firenze potrebbe arrivare la quarta panchina consecutiva per, che non vede campo dal primo match del 2024 contro il Verona. In quel caso giocò dal primo minuto, ma venne sostituito dopo un’ora per scarsa brillantezza fisica. Ed è appunto la condizione atletica che non convince dell’esterno olandese. Dall’infortunio accorso ai primi di dicembre,non si è ancora ripreso al 100%. Per Inzaghi deve lavorare tanto per rimettersi in carreggiata, ecco di conseguenza lecontro Monza, Lazio e Napoli. In tutti e tre i casi, non ha giocato nemmeno un minuto. Ma oltre alle questioni di campo, supendono anche quelle ...