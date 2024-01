Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 27 gennaio 2024 – Quelnon s’ha da fare. Aleksandr, consigliere del presidente russo Vladimir Putin e uno dei maggiori ideologinecessità del conflitto scoppiato in Ucraina, avrebbe dovuto parlare oggi inalorganizzato dall’associazione ’Vento dell’Est’, vicina a Casa Pound, alle all’Hotel Corallo, sul tema del mondo multipolare. L’iniziativa non era pubblica, ma aperta solo su invito. Non è noto sesi svolgerà da qualche altra parte, sicuramente non al Corallo. Inizialmente l’appuntamento avrebbe dovuto tenersi a Lucca, all’Hotel Guinigi, ma, a causa delle polemiche scoppiate, la catena Best Western, titolare dell’albergo, ha scelto di non ospitare l’iniziativa. Gli organizzatori avevano così ...