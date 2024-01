Doppio Loftus-Cheek non basta al Milan | due rigori sbagliati | Zirkzee e Orsolini strappano il 2-2

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il Bologna chiude la stagione con zero sconfitte in tre partite giocate a San Siro: dopo il 2-2 di campionato e l'1-2 ai tempi supplementari...

Il Milan però non ci sta e si rituffa in avanti. Giroud ha l’occasione del pareggio, con un calcio di rigore fischiato per fallo su Kjaer, ma si fa ipnotizzare dal portiere bolognese. L’1-1 però tarda ...Allo scadere, però Loftus-Cheek riesce a pareggiare con una deviazione sottomisura su assist di Calabria. Nella ripresa il Bologna parte più forte e Zirkzee, sempre lui, ha un paio di buone occasioni.Un'altra giornata di Serie A è ormai alle porte con Cagliari-Torino che aprono la 22ª giornata di campionato nell'anticipo del venerdì sera. In questo turno ci sono ...