Dopo quarant' anni Nike è pronta a riportare in auge una sneaker leggendaria

(Di sabato 27 gennaio 2024) LaField General 82 White non è unaoggi molto conosciuta. Rilasciata per la prima volta nel 1982, da cui il nome, è stata originariamente realizzata per i giocatori di football americano ed è stata indossata da alcuni dei più grandi quarterback di tutti i tempi, quali Archie Mng e Dan Fouts. Nel suo periodo di massimo splendore è stata estremamente influente, ma poiché il football americano è giocato soprattutto dagli americani, la silhouette non ha avuto lo stesso successo al di fuori del paese dello zio Sam. Così alla fine è stata ritirata, archiviata e dimenticata. Un triste destino.Field General 82 WhiteAd ogni modo, con una svolta epocale,ha appena annunciato il ritorno del Field General 82. Sembra un'iniziativa po' casuale, ma non ci lamentiamo. ...