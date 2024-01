Dop Economy | la grande ricchezza | L’agricoltura è la storia del Monte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) E’ stato un prologo, un preambolo però denso di contenuti. Che, come tutti i preludi, hanno anticipato il senso della nona edizione di Wine & Siena, nella sala San Donato a Rocca Salimbeni. Non a caso la sala era gremita, in prima fila c’erano le istituzioni e gli organizzatori di Wine & Siena, Stefano Bernardini e Helmut Köcher, e tra il pubblico molti vertici dei Consorzi e dell’agrifood toscano e tricolore. Le sinergie tra banche, Consorzi e istituzioni sono cruciali per dare supporto alla crescita della DOPe allo sviluppo delle eccellenze agroalimentari italiane. Era la premessa del convegno ’DOPtra crescita e futuro’ organizzato da Bancadei Paschi di Siena, in collaborazione con Confcommercio, Wine&Siena e Fondazione Qualivita. L’incontro si è aperto con il saluto di benvenuto del Presidente ...