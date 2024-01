Donne che soffrono e che fanno soffrire

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Non faccio un film per dire che lesono migliori degli uomini, ma per esplorare le loro debolezze, per raccontare il dolore. Di fronte al dolore, di fronte alla crisi, di fronte all’amore siamo tutti uguali, uomini e". Maria Sole Tognazzi racconta il suo ultimo film, Dieci minuti. Dieci minuti. Sono quelli che si prende Bianca, che dopo diciotto anni di convivenza ha visto il suo uomo uscire dalla porta di casa per non ritornare. E che in più si sente dire dal capo, in una videochiamata di pochi secondi, che ha perso il lavoro. Dieci minuti per fare qualcosa che non ha fatto mai. Maria Sole Tognazzi torna sul grande schermo, nove anni dopo Io e lei, con una storia – scritta con Francesca Archibugi – che parla di rinascita. Maria Sole, qual è stato il punto di partenza? "Tutto nasce dal libro di Chiara Gamberale, Per dieci minuti. ...