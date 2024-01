Donald Trump condannato per diffamazione | risarcirà la donna che lo accusò di stupro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 gennaio 2024) In un verdetto storico, una giuria di New York hal’ex presidente degli Stati Unitia pagare un risarcimento di 83,3 milioni di dollari alla scrittrice e giornalista Jean Carroll per. La controversia risale al 2019, quando, allora in carica alla Casa Bianca, negò le accuse di violenza sessuale avanzate da Carroll, descrivendo il caso come “un totale imbroglio”, “una truffa e una bugia”. L’accusa dinegò: le dichiarazioni contro Carroll Carroll aveva accusatodi averla stuprata nel 1996 in un camerino dei grandi magazzini Bergdorf Goodman a Manhattan. Sebbene la scrittrice avesse richiesto un risarcimento di 24 milioni di dollari, la giuria, composta da sette uomini e due donne, ha ...