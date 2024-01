Donald Trump condannato per diffamazione | dovrà risarcire E Jean Carroll con 83 | 3 milioni di dollari

Usa, Donald Trump vince le primarie repubblicane in New Hampshire Dopo l’Iowa, Donald Trump vince le primarie repubblicane anche in New Hampshire ... (tpi)

Continua la guerra del mondo del rock nei confronti del tycoon in gara per le presidenziali di novembre: a questo giro parliamo di Johnny Marr degli ... (optimagazine)

Seconda condanna civile a New York per Donald Trump nel caso Carroll e nuova batosta giudiziaria in piena campagna elettorale per la Casa Bianca: dopo solo tre ore, una giuria di sette uomini e ...Si tratta della seconda condanna civile dopo quella in cui fu riconosciuto responsabile dell'aggressione sessuale nei confronti della donna ...Una giuria di Ny ha condannato Donald Trump a pagare 83,3 milioni di dollari di risarcimento per aver diffamato la scrittrice Jean Carroll negando nel 2019 - quando era presidente - una aggressione ...