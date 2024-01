Donald Trump condannato per diffamazione Deve oltre 80 milioni di dollari alla scrittrice Jean Carroll

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una giuria di New York haal pagamento 83,3didi risarcimento per aver diffamato la, negando nel 2019 – quando era presidente – una aggressione sessuale di quasi 30 anni fa in un lussuoso grande magazzino della Grande Mela. Laaveva chiesto 24. La somma comprende i 18,3di danni compensatori (per lo stress emotivo e il dannoreputazione e quindi al mancato guadagno) e ben 65di danni punitivi (come deterrenza contro ulteriori diffamazioni). Quasi il triplo del risarcimento (30) con cui Weinstein ha pagato tutte le accusatrici. Questa è la seconda condanna civile ...

