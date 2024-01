Donald Trump condannato a pagare 83 milioni a Jean Carroll | l' ha diffamata negando un abuso sessuale

(Di sabato 27 gennaio 2024) Seconda condanna civile a New York pernel casoe nuova batosta giudiziaria in piena campagna elettorale per la Casa Bianca: dopo solo tre ore, una giuria di sette uomini e due donne lo hacomplessivamente 83,3di dollari di risarcimento per aver diffamato la scrittricenel 2019 - quando era presidente - una aggressionedi quasi 30 anni...

