Don Giovanni ha un piede nella fossa? Anche a teatro arriva Taffo Al Ristori di Verona successo per il capolavoro di Mozart in chiave più moderna

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il morto che parla – quando non sgancia qualche numero da giocare al lotto – è un archetipo delle paure umane perché si regge sul più indicibile mistero, tale almeno per i vivi. L’arte è piena di storie che camminano sul “vago confine tra la vita e la morte” (Edgar Allan Poe), da Dante che si reca direttamente in loco a scuriosare a Tim Burton e ai suoi spiritelli, porcelli e non. L’unico a cui può venire in mente di invitare a cena il poltergeist è Don, che d’altra parte è un signore che come sanno quasi tutti agisce senza curarsi di obblighi morali, regole, scrupoli: potrebbe trovarsi a suo agio nell’intrapresa di una carriera politica e infatti Wolfgang Amadeuse Lorenzo Da Ponte ci hanno costruito sopra un, quintessenza dell’opera lirica. “Don, a cenar teco m’invitasti e son ...