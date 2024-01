Domenica In | gli ospiti e le anticipazioni di domenica 28 gennaio 

(Di sabato 27 gennaio 2024)In, ecco glie ledi2828 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la ventesima puntata della nuova edizione 2023/2024 di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti glie le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk che ripercorrerà la storia del ‘Festival di Sanremo’ con alcuni dei cantanti che hanno preso parte alla nota kermesse musicale e che torneranno ad esibirsi con le canzoni che negli anni hanno presentato con successo sul palco dell’Ariston: Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Wilma De Angelis, I Dik Dik, ...

Cosa fare a Napoli da venerdì 26 a domenica 28 gennaio . Scopri il programma ricco di eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere le ultime uscite ... (2anews)

impegnata domenica sera al Franchi nel difficile confronto con l’Inter capolista. Per gli uomini di Gasperini il Gewiss Stadium si conferma un fortino: 6/a vittoria di fila tra campionato e coppa, ...Dopo la vittoria per 1-0 nella sfida d'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Catania, il Rimini tornerà domenica sera (ore 20:45 ...All'andata furono gli abruzzesi a vincere grazie a una ...Sta per avere inizio la seconda giornata del girone di ritorno per la Fiorentina Primavera: i ragazzi di mister Galloppa, reduci da un roboante 3-0 sull'Empoli in ...