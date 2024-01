Doc Nelle Tue Mani 3 | Quarta Puntata | Agnese Inganna Andrea!

(Di sabato 27 gennaio 2024) DocTue3,: nel timore che possa scoprire qualcosa,Andrea spingendolo a non indagare. Il primario intanto è sempre più confuso! DocTue3 prosegue e, nel corso della, al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta, ed ovviamente anche Andrea. La donna continuerà a mostrare il suo lato più oscuro e tornerà adre Andrea. Nel frattempo il dottor Fanti non si sarà ancora ripreso dal suo periodo di crisi. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DocTue3: dove eravamo rimasti? Andrea continua le sedute di psicoterapia ...

Stasera alle 21.20 su Canale 5 va in onda la terza puntata di C’è posta per te 2024. Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi è alla sua ... (iodonna)

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Meglio di lui solo Wilt Chamberlain e Kobe Bryant. L’uragano Luka Doncic si abbatte su Atlanta: 148-143 il finale a favore di Dallas e 73 punti, di cui 41 nel prim ...S tasera alle 21.20 su Canale 5 va in onda la terza puntata di C’è posta per te 2024. Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi è alla sua ventisettesima edizione. Protagoniste, come sempre ...Un laboratorio permanente di formazione e produzione artistica. Incontri nel segno della rivista fondata con Pasolini. Bergonzoni tra gli aderenti ...