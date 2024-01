Djokovic stia attento | il suo ruolo da imperatore sta vacillando L’Equipe

(Di sabato 27 gennaio 2024) Jannik Sinner sta riscrivendo la storia del tennis italiano. L’altoatesino ha battutoin Australia e gli strappato lo scettro del re. Lì tennista serbo non perdeva una partita dal 2018. L’impresa di Sinner ha aperto una riflessione sulla possibilità che sia una sconfitta spartiacque sia nella sua carriera che in quella discrive: Ha vinto Sinner o ha perso? “Un po ‘entrambe le cose. Fedele alla sua forma, forte dei due successi contro il serbo al Masters di Torino e poi in Coppa Davis a fine 2023, Sinner ha iniziato la sua semifinale in maniera ultra aggressiva”. «Queste partite mi hanno aiutato, ovviamente», ammette Sinner. «Puoi allenarti con Novak, ma una partita è sempre diversa. Nel Grande Slam la mentalità è diversa. Ho solo cercato di giocare il più rilassato possibile, pur ...

Archiviata una strepitosa stagione 2023 ed in attesa di volare in Australia per l’inizio del 2024, Novak Djokovic ha rilasciato una lunga intervista ... (oasport)

Sinner Djokovic stanno per scendere in campo e noi non vediamo l'ora di assistere a questo match che metterà di nuovo uno di fronte all'altro il ... (gqitalia)

Il finale è stato di due set a zero in un’ora e 40 minuti di gara ...L’italiano ha sconfitto Novak Djokovic in semifinale e adesso affronterà Daniil Medvedev, che invece ha sconfitto Sascha Zverev in ...Sinner, orgoglio nazionale . È ad un passo dal sogno: riportare in Italia uno Slam che manca a da 48 anni. Manca dai tempi di Panatta (Roland Garros,1976). Jannik ci prova nella finale con ill gigante ...Quella tra Sinner e Medvedev sarà la prima finale Slam degli ultimi 15 anni dove non giocheranno né Djokovic, né Nadal, né Federer.