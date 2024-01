Djokovic? Si chiamano demoni Adriano Panatta tombale | perché Sinner ha travolto il serbo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una seduta di psicanalisi per Nole. Questo sembra "La telefonata", il podcast di Il tennis italiano che vede protagonistie Paolo Bertolucci. I due eroi del tennis azzurro degli Anni Settanta commentano con entusiasmo l'impresa di Jannikagli Australian Open, capace di travolgere ile conquistare la finale che domenica giocherà contro il russo Daniil Medvedev. "Stanotte mi sono svegliato alle 4 senza mettere la sveglia - attacca-. Non c'era match, lo stava massacrando. Dopo i primi 2 set facili mi sono riappisolatopensavo finisse abbastanza presto visto come giocavano tutti e due. Poi mi sono svegliato per il quarto. Posso dichiarare ufficialmente che ormaiè più forte di ...

Jannik Sinner domina i primi due set contro Novak Djokovic, manca un match point nel terzo ma la chiude in quattro. Prima volta dal 2005 senza Nole, Nadal o Federer in finale in Australia ...Sinner dopo la vittoria che gli ha permesso di conquistare la finale degli Australian Open ha confermato di avere ricevuto in giovane età dei ...Sinner-Djokovic è la prima semifinale del singolare maschile degli Australian Open, in programma alle 4.30 del mattino di venerdì 26 gennaio. LEGGI QUI dove vederla in tv.