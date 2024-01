Disforia di genere Le famiglie al ministro | Giù le mani da Careggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Con una lettera aldella Salute Orazio Schillaci, moltechiedono che ladinon diventi un caso ideologico, come rischia di essere. "Comedi giovani persone transgender seguite nei vari centri italiani stiamo assistendo sbigottite a quanto sta succedendo alla SOD dell’Ospedale di– scrivono – l’ispezione pare proprio una deliberata volontà di mettere a rischio il futuro dei nostri figli e delle nostre figlie". Che non si tratti, com’è stato detto, di una missione punitiva non è credibile agli occhi delle: "Ma cos’altro può essere? Si sta cercando in modo inquisitorio l’errore per ragioni politiche sulla pelle delle nostree delle persone più giovani che invece dovrebbero essere ...