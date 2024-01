“Direzione politica chiusa e incerta” Anche nell' ala sinistra del Pd mollano Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Massimiliano Smeriglio lascia il Partito democratico. “Ho deciso di fare una scelta difficile, coerente con la mia storia e con le posizioni assunte in parlamento, lasciare la delegazione Pd e dedicarmi al rafforzamento di una alleanza per la giustizia climatica e sociale e un'Europa soggetto di pace”, l'annuncio dell'europarlamentare dem, che prende le distanze dalla guida di Elly. E in un'intervista al Manifesta spiega meglio i retroscena di tale scelta: “Conc'è stato un dialogo, credo dovessero fare delle verifiche, poi più nulla. Non nascondo un dissenso politico importante, ma in un grande partito non dovrebbe essere un problema. C'è una assenza di agibilità determinata da logiche territoriali autoreferenziali. Sempre le stesse. Prendo atto, con disappunto, dell'indifferenza verso il lavoro svolto e l'imbarazzo per le battaglie ...