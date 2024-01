Dipende solo da te di G Gambino

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 27 gennaio 2024) Quando questa rivista è nata nel 2021 si è promessa di non guardare in faccia nessuno servendoi suoi lettori. La campagna pubblicitaria recitava: così coraggiosi da uscire in edicola venerdì 17. Sono passati quasi due anni e mezzo e il coraggio non ci è di certo mancato, prova ne sia la mole di querele temerarie e cause civili a cui abbiamo dovuto fare fronte (a proposito: abbiamo vinto quella da 100mila euro contro Matteo Renzi). Abbiamo, in questi anni, cercato di serviree unicamente i nostri lettori, nella speranza di aver prodotto un’informazione in primo luogo libera senza padroni. Nel dire le cose sempre come stanno, abbiamo creduto di poter sopravvivere anche alla peggiore delle crisi dell’editoria, esasperata dalla presenza sempre minore di lettori e di edicole, e dalla crescita costante dei costi di carta e stampa. Questi in ...