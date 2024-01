Diffidati Milan-Bologna | rossoneri a rischio squalifica in vista del Frosinone

L’Atalanta di Gasperini è attesa dalla delicata sfida contro il Torino in trasferta. Per detta del tecnico Gasperini, i granata ben allenati ... (sportface)

Le ambizioni della Roma per puntare ad un posto in Champions League passano da due partite in questo breve periodo: Atalanta oggi e Milan settimana ... (sportface)

Big match fondamentale per il Milan per ritrovare continuità e consolidare il posto Champions League. I rossoneri, però, stasera... (calciomercato)

Impegno in Friuli per il Milan di Stefano Pioli che sul campo dell’Udinese cerca tre punti per dare continuità alla bella vittoria contro la ... (sportface)

Oggi contro l’Empoli i bianconeri vogliono sfruttare l’occasione per portare momentaneamente a +4 il vantaggio sull’Inter – Milan-Bologna e Atalanta-Udinese le altre partite della giornata All’assalto ...Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disposizione.: Sportiello, Mirante, Simic ...Allegri lo sa bene: per arrivare davanti all'Inter in campionato serve fare una impresa, o quasi. E allora cosa c'è di meglio se non ispirarsi a Sinner, autore dell'ennesima impresa nella notte di ven ...