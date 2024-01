Diciannovenne stuprata al parco | resta in cella il calciatore arrestato | “Nessun freno inibitorio”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 gennaio 2024) In una tragica vicenda che ha scosso la comunità milanese, Stanislav Bahirov, un giovaneucraino di 25 anni, precedentemente alla Vogherese in serie D, è stato arto e rimane in carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata. La vittima, una ragazza di 19 anni con patologie psichiatriche, ha subito un brutale assalto nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 ottobre 2023. L’episodio ha inizio a Milano, in piazzale Istria, dove una telecamera di sicurezza riprende la giovane immediatamente prima dell’aggressione. Dopo una lite familiare, la ragazza aveva comprato vodka, dirigendosi poi verso ilWanda Osiris, dove viene seguita da Bahirov. Nel, la situazione degenera. Bahirov sfida la ragazza a bere l’intera bottiglia di vodka, successivamente approfittando del suo stato di ebbrezza ...