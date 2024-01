Deve scontare 4 anni Il sindacalista Bignamini portato in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Cumulo di pene, ildi Codogno Gianfranco(nella foto) finisce in. Ieri mattina due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Codogno si sono presentate davanti alla sede del sindacato Fisi in via Pascoli. L’uomo è stato arrestato per un cumulo di pene, che sarebbero dovute a una serie di querele per diffamazione, accumulate nel tempo.è statoneldi Piacenza, dove dovràla sua pena. Gli inquirenti non hanno fornito dettagli sulla vicenda, ma l’arresto, in città, ha attirato l’attenzione di diverse persone che transitavano davanti alla vetrina della sigla sindacale. Pare anche che quando ha saputo che sarebbe dovuto finire in cella abbia detto di stare male: i carabinieri lo hanno così scortato al ...