Derby Lunezia-Ceparana In palio punti per i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il Volley Colombiera Sarzana Project sarà chiamato ad un test complicato contro la Pallavolo S. Antonio Genova nel 10° turno del campionato di serie C maschile. Stasera alle 21 alla palestra di Ameglia gli spezzini proveranno a strappare deiimportanti per la salvezza contro un avversario che occupa una zona tranquilla di classifica. A completare la giornata saranno: Cus-Finale, Imperia-Amis Chiavari, Vbc Savona-Admo, Colombo-Sabazia. In campo femminile oggi alle 18 il ’PalaBologna’ si animerà di un tifo incandescente per supportare le proprie beniamine delpronte a dare vita ad unscoppiettante. Per la Futura(nella foto) si tratterà della prima trasferta del 2024, dopo quattro sconfitte consecutive che l’hanno fatta retrocedere al quinto posto in classifica. "Concentrazione e grinta non ...