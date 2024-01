Delitti a Caserta | i dati | boom di rapine | calano le estorsioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn tutta la provincia di Lavoro, idella Questura disegnalano un aumento complessivo dei reati nel 2023, rispetto a 12 mesi prima: da 28.535 a 29.588 (+3,69%). Isono stati diffusi nella conferenza stampa alla Corte d’appello di Napoli, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario, in programma oggi. Nelno crescono le denunce per rapina (da 354 a 498, +41%). Quelle in abitazione, ad esempio, passano da 35 a 38 (+8%). Lesulla pubblica via aumentano invece del 41% (da 183 a 258). In rialzo pure i furti in appartamento (da 1.418 a 1.455, +3%). Preoccupa inoltre il dato sulle violenze sessuali (da 43 a 48, +12%). Le vittime di età superiore a 14 anni salgono da 39 a 44 (+12%). Da 3 a 4 (+33%) quelle con meno di 14 anni. ...